Moro Müslümanlarından Türkiye ve İHH'ya teşekkür

İSTANBUL (AA) - Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murad İbrahim, Bangsamoro Organik Yasası'nın Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından imzalanmasının ardından Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na gönderdiği mektupla teşekkür etti.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç ve çalışanlara Moro Müslümanları için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür edilen mektupta, ayrıca Türk hükümetine ve Türkiye Müslümanlarına da desteklerinden ötürü müteşekkir olunduğunu belirtildi.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murad İbrahim'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"İHH'dan bize ve tüm Moro Müslümanlarına sürekli olarak yaptığınız dualar ve yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Türkiye hükümetine, devlet kurumlarına, diğer STK'lara ve genel olarak Türkiye Müslümanlarına müteşekkiriz. Sizin destekleriniz sayesinde mücadelemiz, şu an ulaştığımız noktaya gelmemize katkı sağladı. Lütfen mücadelemizin ileriki aşamasında ve milletimizin yeniden inşa sürecinde yardım ve dualarınızla bizleri desteklemeye devam edin. Önümüzdeki sürecin daha önceki aşamalardan daha kolay olmayacağının farkındayız. Bu nedenle desteklerinizin sürmesine ihtiyacımız var. Bugüne kadar yaptığınız tüm yardımlardan dolayı Allah sizden razı olsun. Teşekkür ve selam ile."