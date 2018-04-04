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Moskova'da silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:53 | Son Güncelleme

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Son dakika habere göre, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor

Moskova'da silahlı saldırı!

Moskova'da bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleşti. Reuters'ın haberine göre olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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Moskova Rusya Son dakika saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
amerikayla kim ters düşse saldırılar başlıyor.. bugunlerde artan pkk saldırıları bu saldırı.
Mit haber verememiş mi şaka bi tarafa bizde hergun okuyor dün kağıthanede bir kahve tarandı haberlerde yer almadı kac ölü var haber yok
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