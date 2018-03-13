HABER

Moskova-Kahire uçak seferleri 11 Nisan’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

Moskova-Kahire uçak seferleri yeniden 11 Nisan’dan itibaren başlıyor.Rusya’nın Aeraflot şirketi, Moskova-Kahire arasındaki ilk uçuşun 11 Nisan’da yapılacağını açıkladı.

Moskova-Kahire uçak seferleri yeniden 11 Nisan’dan itibaren başlıyor.
Rusya’nın Aeraflot şirketi, Moskova-Kahire arasındaki ilk uçuşun 11 Nisan’da yapılacağını açıkladı. Şirket yapılan açıklamada Kahire’ye, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri akşam uçuşlarının yapılacağını, diğer günler ise gece uçuşlarının yapılacağını bildirdi.
Aeraflot ayrıca 12 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar, Rusya’daki Dünya Futbol Kupası nedeniyle uçuşların günlük olacağını da açıkladı.
Öte ayandan iki ülke arasındaki uçuşlar 2015 yılında uçak kazası ile durdurulmuştu. Uçak St. Petersburg da Şarm al-Şeyha uçuş yapıyordu. Uçağın içindeki 217 yolcu ve 7 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük

Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi - Fotoğraflar

Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi - Fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.