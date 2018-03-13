Moskova-Kahire uçak seferleri 11 Nisan’da başlıyor

Moskova-Kahire uçak seferleri yeniden 11 Nisan’dan itibaren başlıyor.

Rusya’nın Aeraflot şirketi, Moskova-Kahire arasındaki ilk uçuşun 11 Nisan’da yapılacağını açıkladı. Şirket yapılan açıklamada Kahire’ye, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri akşam uçuşlarının yapılacağını, diğer günler ise gece uçuşlarının yapılacağını bildirdi.

Aeraflot ayrıca 12 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar, Rusya’daki Dünya Futbol Kupası nedeniyle uçuşların günlük olacağını da açıkladı.

Öte ayandan iki ülke arasındaki uçuşlar 2015 yılında uçak kazası ile durdurulmuştu. Uçak St. Petersburg da Şarm al-Şeyha uçuş yapıyordu. Uçağın içindeki 217 yolcu ve 7 mürettebat hayatını kaybetmişti.