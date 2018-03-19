Moskova Turizm Fuarı umut verdi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş, MITT Moskova Turizm Fuarı’nın çok iyi geçtiğini belirterek, Rus turist sayısında geçen yıla göre artış beklediklerini söyledi.

MATSO bölge tanıtımını bu yıl 25’inci defa düzenlenen MITT Moskova Turizm Fuarı’nda açtığı stantla sürdürdü. Fuar boyunca stantta görevli MATSO personeli tarafından Manavgat- Side destinasyonu ziyaretçilere anlatıldı. MATSO’nun Manavgat- Side standı fuar boyunca açık kaldı.

MATSO’nun standını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ziyaret etti. Ziyarette stantta görevlilerinden bilgiler alan Bakan Çavuşoğlu, MATSO’nun yaptığı tanıtımların ilçe açısından önemli olduğunu vurguladı.

Güneş: “Rus turist sayısında artış bekliyoruz”

MATSO Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş, fuarın bölge turizmi adına önemine değinerek, geçen yıla oranla daha verimli geçtiğini söyledi. Geçen yıla göre Rusya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısında artış beklediklerini aktaran Güneş, "Fuarda da MATSO olarak açtığımız standımız yoğun ilgi gördü. Fuarda Manavgat- Side destinasyonunu güzel şekilde tanıttık. Fuarlardaki ilgi umutlarımızı artırdı" dedi.