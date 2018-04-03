Moskova’da “1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyılın Başında Türk-Rus İlişkileri’ sempozyumu

Moskova’da “1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyılın Başında Türk-Rus İlişkileri” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Avrasya İncelemeleri Merkezi ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü iş birliğiyle Moskova’da “1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyılın Başında Türk-Rus İlişkileri” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenecek.

4-5 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan sempozyumda eski tarihlere dayanan Türk-Rus ilişkilerinin yirminci yüzyıl başlarındaki görünümü ve ilişkilerde bir dönüm noktası olan Birinci Dünya Savaşı kapsamlı olarak ele alınacak. Savaş sonrası süreçte iki ülkenin sosyo-politik gelişiminin ve savaşa dair tanıklıkların da konuşulacağı sempozyuma, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı katılacak. Etkinlikte, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve iki ülke arasındaki ilişkilere ışık tutan belgelerden oluşan bir sergi de düzenlenecek.