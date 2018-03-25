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Moskova'da "Dünya Saati" hareketine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 00:02 | Son Güncelleme

Moskova'da "Dünya Saati" hareketine destek

Dünyadaki iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'daki önemli binalarda ışıklar bir saatliğine söndürüldü.

Moskova'nın 6. kez destek verdiği etkinlikte, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Saint Basil's Katedrali, Spasskaya Kulesi ve GUM Alışveriş Merkezlerinin yanı sıra hükümet, parlamento, üniversite binaları ve önemli iş merkezlerinin ışıkları kapatıldı.

Moskova Çevre Koruma yetkilileri, başkent genelinde bin 900'den fazla binanın ışıklarının söndürüldüğünü bildirdi.

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Dünya Saati Moskova

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