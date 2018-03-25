Dünyadaki iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'daki önemli binalarda ışıklar bir saatliğine söndürüldü.
Moskova'nın 6. kez destek verdiği etkinlikte, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Saint Basil's Katedrali, Spasskaya Kulesi ve GUM Alışveriş Merkezlerinin yanı sıra hükümet, parlamento, üniversite binaları ve önemli iş merkezlerinin ışıkları kapatıldı.
Moskova Çevre Koruma yetkilileri, başkent genelinde bin 900'den fazla binanın ışıklarının söndürüldüğünü bildirdi.
Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?
Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
Din kültürü öğretmeni 5 kız öğrencisini taciz etti
İstanbul karanlığa büründü
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
12 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Yanına yaklaştı ve...
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
11 bin 500 metre yükseklikte şoke eden görüntü
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum