Moskova'da ilk teravih kılındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Moskova'da yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için yatsı namazı vakti Merkez Camisi başta olmak üzere şehirdeki diğer cami ve mescitleri doldurdu. Rusların yanısıra farklı milletlerden oluşan cemaat arasında kadınlar ve çocuklar da yer aldı.

Oruç tutmaya yerel saatle 02.28'de başlayacak Moskova'daki Müslümanlar, orucunu 20.37'de açacak.