Moskova'da Karlov anısına fotoğraf sergisi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2016'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına bir fotoğraf sergisi açıldı.

Uluslararası Andrey Karlov Vakfı tarafından, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGİMO) açılan sergide, Karlov'un yaşamından kesitler sunan fotoğraflar yer alıyor.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, açılışta yaptığı konuşmada, Karlov'un, Türkiye ve Rusya ilişkilerini geliştirmek amacıyla özveriyle emek verdiğine işaret ederek, "Bugün burada bu denli kalabalık bir katılımcı grubunun olması, kendisinin hem Türkiye'de hem de vatanında ne denli sevildiğini gösteriyor." dedi.

Rusya'nın, Türkiye için daima özel bir ülke olduğunun altını çizen Diriöz, "İş birliğimizin mahiyet, etki ve sonuçları ikili boyutların ötesinde, bölgesel hatta uluslararası düzeyde de kendisini hissettirmektedir. Bu geçmişte böyle olmuştur. Gelecekte de böyle olacaktır." diye konuştu.

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de Türk ve Rus yönetimlerinin, zor durumları geride bırakacak siyasi irade ve gücü gösterdiklerini vurgulayarak, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde ana faktör, halklarımız tarafından ülkelerimizin arasındaki ilişkilerin iyi olması için gösterilen taleptir." değerlendirmesinde bulundu.

Sergiye, Diriöz ve Kosaçev'in yanı sıra, Türk-Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Büyükelçi Ender Arat, Prof. Dr. İlber Ortaylı, emekli Büyükelçi Halil Akıncı, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, çok sayıda iş adamı, öğrenci ve akademisyen katıldı.