Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulan ramazan çadırında "Türkiye akşamı" adı verilen iftar programı yapıldı.
Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde kurulan iftar çadırında düzenlenen programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Rüşan Abbasov, pek çok Türk ve Rus vatandaşı katıldı.
Türkiye Büyükelçiliği ile Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nin ortaklaşa hazırladığı iftar programı Süleymaniye Camisi imamlarından Ekrem Nalbant'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Peygamberlerin hayatından örneklerin anlatıldığı video gösteriminin ardından tasavvuf müziği konseri verildi.
Büyükelçi Diriöz, programda yaptığı konuşmada, çatışmaların ve sefaletin hakim olduğu bölgelerde Müslümanların ramazan ayını huzur içinde yaşayamamasından dolayı üzüntü duyduklarını söyledi. Diriöz, "Bu bağlamda özellikle Filistinli, Suriyeli ve Arakanlı kardeşlerimizin karşılaştığı sıkıntıların bir an önce sona ermesini diliyor ve bunun için dua ediyoruz." dedi.
Rusya'da ramazan ayında Müslümanlar için yapılan faaliyetleri memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini kaydeden Diriöz, Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Rusya'nın ilişkilerinin daha da gelişmesini desteklediklerini ifade etti.
Rusya Müslümanları Dini İdaresince kurulan çadırda ramazan ayı boyunca her gün bin 200 kişiye iftar veriliyor. Çadırda her akşam farklı ülkelerin ve bölgelerin iftar programları yapılıyor.
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