HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Moskova'da "Türkiye iftarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulan ramazan çadırında "Türkiye Akşamı" adıyla iftar verildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulan ramazan çadırında "Türkiye akşamı" adı verilen iftar programı yapıldı.

Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde kurulan iftar çadırında düzenlenen programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Rüşan Abbasov, pek çok Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Türkiye Büyükelçiliği ile Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nin ortaklaşa hazırladığı iftar programı Süleymaniye Camisi imamlarından Ekrem Nalbant'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Peygamberlerin hayatından örneklerin anlatıldığı video gösteriminin ardından tasavvuf müziği konseri verildi.

Büyükelçi Diriöz, programda yaptığı konuşmada, çatışmaların ve sefaletin hakim olduğu bölgelerde Müslümanların ramazan ayını huzur içinde yaşayamamasından dolayı üzüntü duyduklarını söyledi. Diriöz, "Bu bağlamda özellikle Filistinli, Suriyeli ve Arakanlı kardeşlerimizin karşılaştığı sıkıntıların bir an önce sona ermesini diliyor ve bunun için dua ediyoruz." dedi.

Rusya'da ramazan ayında Müslümanlar için yapılan faaliyetleri memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini kaydeden Diriöz, Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Rusya'nın ilişkilerinin daha da gelişmesini desteklediklerini ifade etti.

Rusya Müslümanları Dini İdaresince kurulan çadırda ramazan ayı boyunca her gün bin 200 kişiye iftar veriliyor. Çadırda her akşam farklı ülkelerin ve bölgelerin iftar programları yapılıyor.

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Meteoroloji uyardı: Salı gününe dikkatMeteoroloji uyardı: Salı gününe dikkat
Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumuÖmer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moskova iftar

En Çok Okunan Haberler

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Şile'de tekne battı, genç şarkıcı Onur Can Özcan kayboldu!

Şile'de tekne battı, genç şarkıcı Onur Can Özcan kayboldu!

Meteoroloji uyardı: Salı gününe dikkat

Meteoroloji uyardı: Salı gününe dikkat

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.