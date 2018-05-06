Mostar Sevdah Reunion CRR'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Bosna Hersek kökenli "Mostar Sevdah Reunion" müzik grubu, İstanbullularla bir araya geldi.

İlk kez 2004 yılında İstanbul'da sahne alan grup "Hıdırellez Günü" başlıklı konserini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda verdi.

Grup, konserde aralarında "Mostarski Ducani", "Mene majka jednu ima" ve "Kraj pendera Jusuf stari"nin de bulunduğu 17 parça seslendirdi.

Eserlerinde, Boşnak kültüründe aşk, sevda türküleri anlamına gelen müzik türü "Sevdalinka" ile Romen müziğini bir araya getiren grup, vokalde Nermin Alukic, kemanda Vanja Radoja, basta Marko Jakovljevic, davul ve perküsyonda Senad Trnovac, gitarda Miso Petrovic ve Sandi Durakovic'ten oluşuyor.

Savaş döneminde evde kaset üzerine yaptıkları kayıtları çevrelerine dağıtarak müzik serüvenlerine 1993 yılında başlayan ve 20 yılda sekiz albüm kaydeden grup, bugüne kadar 300'e yakın konser verdi.

Haklarında 2 belgesel film çekilen ve 3 yıl üst üste "Davorin Müzik Ödülü"ne değer görülen grup, ilk albümlerini 1998 yılında çıkardı.

