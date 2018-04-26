MoTAT sistemi ile 598 bin ton tehlikeli atık izlendi

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, lisanslı araçlarla üretildiği noktadan toplanan atığın geri kazanım ve bertaraf işleminin yapıldığı noktaya kadar çevrimiçi olarak takibini sağlayan Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) ile 2 yılda yaklaşık 598 bin ton tehlikeli atığın kontrollü bir şekilde geri kazanım ve bertarafının sağlandığını bildirdi.

Bakanlıkça, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 2016'da hizmete alınan MoTAT sisteminin işleyişine ilişkin Müsteşar Mustafa Öztürk imzalı kitapçık yayımlandı.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında tehlikeli atıkların lisanslı araçlarla taşınması ve bu taşıma işlemlerini yapan firmaların ve araçların kayıt altına alınarak araçların hareketlerinin GPS destekli sistemler ile çevrimiçi olarak izlenebilmesi amacıyla Mobil Atık Taşıma Sistemi (MoTAT) geliştirildiğini anlattı.

Atık Yönetiminin uygulamaya geçmesiyle, atıkların içerisinde yer alan Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS), MoTAT ve Kütle Denge Sistemi (KDS) ile atıkların üretildiği yerden geri kazanım/bertarafına kadarki tüm süreçlerin çevrimiçi izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanmasına imkan sağladığını ifade eden Öztürk, "MoTAT ile tehlikeli atık taşıma lisansına sahip araçlara mobil cihazlar takılıyor. Bunlar atığın araca yükleme ve araçtan boşaltma anındaki konum, zaman verisini ve bu aralıktaki araç seyir bilgisini MoTAT'a 7/24 gönderiyor. Böylece, MoTAT'ın en önemli hedeflerinden olan uygunsuz ve illegal taşımanın da önüne geçilmiş oluyor." ifadelerini kullandı.