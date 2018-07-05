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"Motif Kart" sistemi anlaşmalı kurumlara tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır: "Memur-Sen'de üye sayımız Türkiye genelinde 1 milyonu aştı. Bu sistem Türkiye genelini ilgilendiriyor. Motif Kart verildiği zaman bütün üyelerimiz hangi kurumlarla anlaşma yapıldığını görecek"

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, memurlara yaptıkları harcamalarda indirim sağlanması amacıyla hayata geçirilen "Motif Kart" projesinin Türkiye genelindeki üyeleri kapsadığını, üyelerin kart verildiği zaman hangi kurumlarla anlaşma yapıldığı konusunda bilgi sahibi olacağını belirtti.

PTT, Memur-Sen ve Mehmet Akif İnan Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen, memurlara yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan verecek Motif Kart sistemi, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantı ile anlaşmalı kurumlara tanıtıldı.

Memur-Sen Ankara İl Başkanı Kır, burada yaptığı konuşmada, Konfederasyon ve bağlı sendikaların, "ücret sendikacılığı"nın ötesinde "hizmet sendikacılığı"nı da öngören anlayışa sahip olduğunu söyledi.

Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda hayata geçirdikleri birtakım hizmetleri üyeler, vatandaşlar ile yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayreti içinde olduklarını belirten Mustafa Kır, bu kapsamda gelen teklifler üzerine şube başkanlarının da desteğiyle indirim anlaşmaları yaptıklarını ifade etti.

Üyelere ekonomik bir çıkar kazandırmanın ötesinde toplumun her kesimi ile ilişki kurmak, Memur-Sen'e bağlı sendikaları tanıtmak ve üyelere alternatif hizmet sunmak amacıyla birtakım anlaşmalar yaptıklarını anlatan Kır, şöyle devam etti:

"Memur-Sen, PTT ve Mehmet Akif İnan Vakfı ile yapılan uzun soluklu bir çalışmanın ötesinde, bütün üyelerimize avantaj sağlayacak 'Motif Kart' sistemine geçildi. Anlaşmalarımızın tekraren bu sisteme uygun olarak yenilenmesi ve bu anlaşmaların neler sağladığını duyurmak amacıyla bir araya geldik. Memur-Sen'de üye sayımız Türkiye genelinde 1 milyonu aştı. Bu sistem Türkiye genelini ilgilendiriyor. Motif Kart verildiği zaman bütün üyelerimiz hangi kurumlarla anlaşma yapıldığını görecekler."

Mehmet Akif İnan Vakfı Başkan Vekili ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da Motif Kart sisteminin avantajları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

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Memur Sen Motif Kart Mustafa Kır

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