Motofest'te adrenalin rüzgarları esti

Haber-Kamera Tolunay DUMANTARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Motofest, motosiklet tutkunlarına adrenalin dolu anlar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Çamlıyayla Belediyesi ve Tarsus Motor Sporları (TMS) Kulübü'nce Zevzek Tepesi'nde organize edilen Motofest'te zorlu parkuru geçmek isteyen 50 yarışmacının akrobatik hareketleri ve rampa uçuşları nefes kesti. Dereceye giren yarışmacılar; tam, yarım, çeyrek altın ve madalya ile ödülledirildi. Festivali uluslararası boyuta taşıyarak, yerli ve yabancı motosiklet sporcularını Çamlıyayla'da ağıladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Vatandaşlarımıza görsel bir şölen hazırladık. İlgi oldukça iyiydi. Festivali geliştirerek devam ettirmenin gayreti içindeyiz. Bu sayede uluslararası arenadan daha fazla sporcuyu Çamlıyayla'ya çekmiş olacağız dedi.
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