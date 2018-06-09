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Motorculardan jandarma korteji

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da motosiklet tutkunları, motosikletleriyle kortej yapıp jandarmanın 179'uncu kuruluş yıldönümünü kutladı.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da motosiklet tutkunları, motosikletleriyle kortej yapıp jandarmanın 179'uncu kuruluş yıldönümünü kutladı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturup şehir turu yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, motorculara teşekkür edip, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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