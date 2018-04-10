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Motorize trafik polisi, kutlamaya giderken kazada yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde TIR'la kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Motorize trafik polisi, kutlamaya giderken kazada yaralandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde TIR'la kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kentte meydana gelen ikinci kazada ise Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü kutlamasına giden motorize trafik polis memuru yaralandı.
Kaza, bu sabah, Aydın- Denizli Devlet Karayolu üzerinde Eski Karakol Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Aslan Asan yönetimindeki 07 FBB 49 plakalı TIR, Alparsan Türkeş Bulvarı'ndan çıkan Selahattin Tanrıverdi (26) yönetimindeki 09 CDL 05 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Selahattin Tanrıverdi (26) ile kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Şükrü Tanrıverdi (55) ve İrfan Öztürk (56) çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Nazilli- Aydın Karayolu Eğrek Mahallesi Mevkisi'nde bugün saat 11.00'de meydana gelen kazada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü kutlamasına giden motorize trafik polisi Necmettin Ü. yönetimindeki motosikletle, kavşaktan dönen Mustafa E. yönetimindeki 35 G 8342 dorse plakalı TIR'a akadan çarptı. Kazada yaralanan polis memuru Necmettin Ü., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Mustafa E. ise gözaltına alındı.

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Motorize trafik polisi, kutlamaya giderken kazada yaralandıMotorize trafik polisi, kutlamaya giderken kazada yaralandıMotorize trafik polisi, kutlamaya giderken kazada yaralandıMotorize trafik polisi, kutlamaya giderken kazada yaralandı

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