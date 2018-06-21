Motoruna kedi giren otomobilin sürücüsüne not bıraktılar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, park halindeki otomobilin motor bölümüne giren kediyi kurtaramayan itfaiye ekipleri, sürücüyü uyarmak için yazdıkları notu aracın ön camına astı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Park Caddesi'nde park halindeki 59 TR 519 plakalı otomobilin motor bölümünde kedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmadan sonuç alamayan itfaiye ekipleri otomobilin sürücüsünü aradı.

Sürücüye ulaşamayan itfaiye ekipleri, aracın ön camına "Aracın motor bölümünde kedi var. Siz yoksunuz diye müdahale edemedik. Lütfen dikkatli olun." yazılı notu bıraktı.

