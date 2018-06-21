Motoruna kedi giren otomobilin sürücüsüne not bıraktılar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, park halindeki otomobilin motor bölümüne giren kediyi kurtaramayan itfaiye ekipleri, sürücüyü uyarmak için yazdıkları notu aracın ön camına astı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Park Caddesi'nde park halindeki 59 TR 519 plakalı otomobilin motor bölümünde kedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmadan sonuç alamayan itfaiye ekipleri otomobilin sürücüsünü aradı.
Sürücüye ulaşamayan itfaiye ekipleri, aracın ön camına "Aracın motor bölümünde kedi var. Siz yoksunuz diye müdahale edemedik. Lütfen dikkatli olun." yazılı notu bıraktı.
Bursa'da cenazeye giden otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum