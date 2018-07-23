Motoruna kuş çarpan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı

Türk Hava Yollarına (THY) ait Tiflis-İstanbul seferini yapan uçak, motoruna kuş çarpması sonucu Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalkıştan bir süre sonra sol motoruna kuş çarpan THY'ye ait uçağın, teknik arıza dolayısıyla Trabzon Havalimanı'na iniş izni istediğini söyledi.

Uçağın, havalimanına sorunsuz iniş gerçekleştirdiğini belirten Hatipoğlu, herhangi bir problem yaşanmadığını vurguladı.

Öte yandan, acil iniş yapan uçağın seferden çekildiği, yolcuları İstanbul'a götürecek uçağın Trabzon Havalimanı'na gelmesinin beklendiği öğrenildi.

