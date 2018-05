Motosiklet alıcısı 50cc'nin altında modellere yöneldi

Dünyada motosiklet kullanımının en yaygın olduğu Avrupa ülkeleri listesinin ilk sırasında Yunanistan'ın bulunduğunu aktaran Kılıçer, "Yunanistan'da her 4 kişiden biri motosiklet kullanıyor, İtalya'da her 7 kişiden biri... Türkiye ise motosiklet yaygınlığı listesinde 12. sırada. İstatistiklere göre ülkemizde maalesef her 26 kişiden biri motosiklet kullanıyor. Türkiye'de bulunan motosiklet sayısı 3 milyon 105 bin 283'tür." diye konuştu.

Ticari ikinci el motosiklet satışlarında ödenen yüzde 18 KDV’nin Nisan 2018’deki düzenleme ile düşürülmesi ile küçülen pazar için yeni bir alan oluşturulduğunu anlatan Kılıçer, "Devir sayılarına bakıldığında pazarda yeni bir iş kolu oluşacağı beklentisi artıyor." dedi.

Kılıçer, Türkiye pazarında sabit ve sürdürebilir bir trend yakalanmadan yerli üretim odaklı bir yapılanmanın mümkün olmadığını belirterek, "MOTED olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 'Türkiye'de motosiklet üretiminin gelişmesi için neler yapılmalı' konulu bir rapor hazırlamamız istendi. Bu raporu kısa sürede hazırlayıp Bakanlar Kurulu'na sunacağız." bilgisini verdi.