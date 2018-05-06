Motosiklet alıcısı 50cc'nin altında modellere yöneldi

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kılıçer, "Fiyatlar artmadan elektrikli ve 50cc altında motosikletlere pek talep yoktu. Bu yıl 50cc'ye kadar olan motorların satışı hızlı gidiyor. 2017'nin ilk çeyreğinde 452 olan 0-50cc motosiklet satışı 2018'in ilk çeyreğinde 6 bin 146'ya yükseldi." dedi.

Kılıçer, AA muhabirinin sektöre ilişkin sorularını cevapladı.

Kur artışı ve ek vergi nedeniyle motosiklet almayı düşünen vatandaşların 50cc'ye kadar olan motosikletlere yöneldiğini anlatan Kılıçer, "Fiyatlar artmadan elektrikli ve 50cc altında motosikletlere pek talep yoktu. Bu yıl 50cc'ye kadar olan motorların satışı hızlı gidiyor. 2017'nin ilk çeyreğinde 452 olan 0-50cc motosiklet satışı 2018'in ilk çeyreğinde 6 bin 146'ya yükseldi." bilgilerini verdi.

Türkiye'de geçen yıl 157 bin 779 motosiklet satıldığını hatırlatan Kılıçer, "Geçen yıl toplam satış rakamımız 157 binin üzerinde gerçekleşti. 2018 Ocak-Mart dönemine baktığımızda 2017'nin aynı dönemine göre pazar yüzde 25,8 büyüyerek 28 bin 765 motosiklet satışına ulaştı. Rakamlar toplam pazar büyüdü izlenimi verse de getirilen ek vergi ve kur farkı tüketicinin tercihini 0-50cc aralığındaki araçlara çevirdi. Konvansiyonel motosiklet satışlarında bu yıl 100 bin ilave satış bekliyorduk önceki yıla göre. Ancak anlaşılıyor ki arzu edilen artış bu yıl da gelmeyecek." değerlendirmesini yaptı.