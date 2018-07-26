Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi Ali Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinin önünden motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde bir kişinin motosikletin kilidini açıp çalıştırdıktan sonra ayrıldığını, şüphelinin iki gün önce de bir motosikletçiden hırsızlık yaptığını belirledi.

Motosikletin sahibi İbrahim Tuncil, gazetecilere, aracını yeni aldığını belirterek hırsızın bir an önce bulunmasını istedi.

