Motosiklet hırsızlığı şüphelisi güvenlik kamerasında

Adana'da iki motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı güvenlik kamerası görüntülerindeki saç tıraşı şeklinden tanınarak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde iki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayların meydana geldiği apartmanların güvenlik kamerası görüntülerinden, her iki hırsızlık olayını da aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Güvenlik güçleri, görüntülerde yaptıkları detaylı incelemede ise saç tıraşı şeklinden tanıdıkları zanlının benzer suçlardan emniyette kaydı bulunan Abdulkadir C. (30) olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada çalınan motosikletlerden biri de bulunup sahibine teslim edildi.
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