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Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 20:51 | Son Güncelleme

Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Aydın'ın Köşk ilçesinde motosikletle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Köşk ilçesinden Başçayır Mahallesi'ne giden A.K. idaresindeki plakasız motosiklet, Ödemiş yol ayrımı yakınlarında E.A. kontrolündeki 09 JM 443 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü A.K. hayatını kaybetti.

A.K.'nın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Motosiklet ölü trafik kazası

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