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Motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde önünde seyreden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir çevreyolu Limontepe kavşağında Özcan İmza'nın (20) kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden F.K. yönetimindeki 35 DAA 16 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İmza'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kamyon şoförü F.K. ise ifadesi alınmak üzere Eskiizmir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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