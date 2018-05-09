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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ANİDEN DURAN TAKSİYE BÖYLE ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 16:00 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde meydana gelen kazada aniden duran taksiye arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İstanbul DHA
Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde meydana gelen kazada aniden duran taksiye arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi takla atarak yere savruldu. Kazanın ardından diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu. Hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı tüneldeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Güvenlik kamerasında yaralıların ambulansa bindirilmesi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Kaza anı

09.05.2018 - 15.25 - Haber Kodu : 180509109

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