Motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde Zafer Durmaz (31) yönetimindeki 34 BH 1591 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre sürüklenerek refüje çarptı. Bu sırada motosikletin arkasında oturan Durmaz'ın ablası Funda Durmaz (37) araçtan savruldu.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü Durmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazadan yara almadan kurtulan Funda Durmaz'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Sürücü Zafer Durmaz'ın kask takmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle oluşan trafik, cenazenin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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