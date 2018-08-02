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Motosiklet sürücüsü, yolda yürüyen kadın öğretmene tekme atıp yere düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

BATMAN merkezde Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya, arkadan gelen motorsikletli kişi tarafından tekmelenerek yere düşürüldü.

Motosiklet sürücüsü, yolda yürüyen kadın öğretmene tekme atıp yere düşürdü

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN merkezde Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya, arkadan gelen motorsikletli kişi tarafından tekmelenerek yere düşürüldü. Baygınlık geçiren Akçakaya'ya çevredeki vatandaşlar yardım ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen Devrim Akçakaya, hızla gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen bir motosikletli tarafından tekmelenerek yere düşürüldü. Motosikletli kişi hızla olay yerinden kaçarken, yere düşüp baygınlık geçiren Akçakayaya'ya çevredeki vatandaşlar yardım etti. Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edilirken, Devrim Akçakaya polise başvurarak motosikletli saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Batman polisi, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
'KAZA SANDIM'
Motosiklet sürücüsünün saldırısına uğrayan öğretmen Devrim Akçakaya, " Önce kaza olduğunu düşünüyordum görüntüleri izleyince kasten vurduğunu fark ettim. Saldırganı tanımıyorum, kimseyle bir problemim yok. Psikolojim çok kötü, saldırgandan davacıyımı. Bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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Motosiklet sürücüsü, yolda yürüyen kadın öğretmene tekme atıp yere düşürdüMotosiklet sürücüsü, yolda yürüyen kadın öğretmene tekme atıp yere düşürdü

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