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Motosiklet sürücüsünden tehlikeli hareketler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda duble yolda bir kişi, ayaklarını gidona koyup motosikleti kullanarak trafiği tehlikeye soktu.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda duble yolda bir kişi, ayaklarını gidona koyup motosikleti kullanarak trafiği tehlikeye soktu. O anlar, diğer araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Adapazarı'ndaki Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'nın Karaman yönüne seyir halinde olan sürücü, ayaklarını gidona koyarak motosikleti kullandı. Ellerini de göğüs hizasında bağlayan sürücü, dakikalarca bu halde yolculuk yaptı. Sürücünün kendi canını ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, diğer araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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