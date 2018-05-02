Motosiklet tamircisi, motosiklet konvoyuyla son yolculuğuna uğurlandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kalp krizi sonucu ölen motosiklet tamircisi ve tutkunu Muhuttin Tartan'ın (63) cenazesi, vasiyeti gereği motosikletlilerin oluşturduğu konoy eşliğinde mezarlığa götürüldü.

Karaman'da motosiklet tamirciliği yapan Muhuttin Tartan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tartan'ın cenazesi Karaman Belediye binası yanındaki alanda kılınan cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Şehit Mezarlığı'na götürüldü. Tartan'ın vasiyeti gereği yaklaşık 50 motosiklet tutkunu, motosikletiyle mezarlığa kadar cenazeye eşlik etti. Muhittin Tartan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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