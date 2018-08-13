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Motosiklet tutkunları Gölcük kampında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 00:08 | Son Güncelleme

 AKSAÇLILAR Motosiklet Kulübü üyesi 2 bin 500 motosiklet tutkunu, 'Motosikletleri fark edin' adı altında düzenledikleri etkinlik kapsamında İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda kamp yaptı.

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- AKSAÇLILAR Motosiklet Kulübü üyesi 2 bin 500 motosiklet tutkunu, 'Motosikletleri fark edin' adı altında düzenledikleri etkinlik kapsamında İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda kamp yaptı.

Trafikte motosikletlerin de olduğuna dikkat çekmek isteyen Aksaçlılar Motosiklet Kulübü'nün Türkiye'nin çeşitli illerindeki üyeleri, Gölcük Yaylası'nda bir araya geldi. Motosiklet tutkunları, doğayla baş başa 3 gün geçirmek için çadırlarını kurdukları göl kenarındaki manzaraya karşı çay ve kahvelerini yudumlamanın keyfini yaşadı. Kimi motosiklet tutkunları, etkinliğe aileleri ile katıldı. Kurdukları hamaklarda sallanarak yol yorgunluğunu atan motosikletliler, gece yapılan eğlencelerle ve çeşitli yarışmalarla da gönüllerince eğlendi.

Aksaçlılılar Motosiklet Kulübü 2'nci Başkanı Murat Ok, çeşitli meslek gruplarından 3 bin üyeleri bulunduğunu belirtip, "2 bin 500'ünün katılımıyla burada kamp düzenledik. Böylelikle üyelerimiz bir araya gelip, kaynaşma fırsatı buldu. Üyelerimizle burada stres atarken, motosikletlilerin de trafikte var olduğuna dikkat çekip diğer araç sürücülerinde farkındalık yaratmak istedik" dedi.

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