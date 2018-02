Motosiklet tutkunları, motorlarını Afrin için sürdüler

“Çelikten atlarımızla her zaman vatanımızın yanındayız”

Cumhuriyet Parkı’nda mola veren motorcular, bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Okunan İstiklal Marşı’nın ardından motosiklet tutkunları adına konuşan KOMOTO üyesi Ayhan Acar, ”Askerimiz biliyorsunuz ki sınır ötesinde bu ülkenin varlığına, birliğine kast eden düşmanlar için büyük bir operasyonun içerisinde. Ülkemizde sivil toplum örgütleri de bu operasyonun yanında olduğunu belirten eylem ve duruş içerisinde. Biz de motosiklet kulüpleri olarak, şu an sınır ötesinde çarpışan askerlerimize destek olmak için, onlar için herkes malıyla, mülküyle bir şekilde desteğini gösterirken, biz de diyoruz ki, biz de çelik atlarımızla her zaman askerimizin yanında olduğumu belirtmek için Bugün Türkiye’de eş zamanlı olarak 35 ilde motosikletlerimizle desteğimizi gösteriyoruz. Buradan bir kere daha haykırıyoruz, eğer söz konusu vatan ise biz de çelikten atlarımızla her zaman vatanımızın yanındayız” dedi.

Basın açıklamasının ardından saygı sürüşüne devam eden motosikletli vatandaşlar, çalınan marşlar eşliğinde sürüşlerini başlangıç noktasında sonlandırdı.