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Motosiklet tutkunları, motorlarını Afrin için sürdüler

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bir araya gelen motosiklet tutkunları, Afrin Operasyonu’na desteklerini göstermek için saygı sürüşü yaptı.Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Afrin’de sürdürülen ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna ülke genelinde vatandaşlar tarafından yoğun destek gösteriliyor.

Kocaeli’de bir araya gelen motosiklet tutkunları, Afrin Operasyonu’na desteklerini göstermek için saygı sürüşü yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Afrin’de sürdürülen ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna ülke genelinde vatandaşlar tarafından yoğun destek gösteriliyor. Afrin için yoğun desteğin sürdüğü Kocaeli’de bir araya gelen motosiklet tutkunları, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle Afrin’deki Mehemetçik’e destek vermek için kent merkezinde saygı sürüşü yaptı. Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Kocaeli ve çevre illerden gelen yaklaşık 100 motosikletli vatandaş katıldı. İzmit Perşembe Pazarı alanında başlayan sürüşte, polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent genelinde yaklaşık 5 kilometre sürüşün ardından İzmit‘in Hacıhazır Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı’nda basın açıklaması için durdular. Motor tutkunları tarafından yapılan etkinliği gören çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

“Çelikten atlarımızla her zaman vatanımızın yanındayız”
Cumhuriyet Parkı’nda mola veren motorcular, bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Okunan İstiklal Marşı’nın ardından motosiklet tutkunları adına konuşan KOMOTO üyesi Ayhan Acar, ”Askerimiz biliyorsunuz ki sınır ötesinde bu ülkenin varlığına, birliğine kast eden düşmanlar için büyük bir operasyonun içerisinde. Ülkemizde sivil toplum örgütleri de bu operasyonun yanında olduğunu belirten eylem ve duruş içerisinde. Biz de motosiklet kulüpleri olarak, şu an sınır ötesinde çarpışan askerlerimize destek olmak için, onlar için herkes malıyla, mülküyle bir şekilde desteğini gösterirken, biz de diyoruz ki, biz de çelik atlarımızla her zaman askerimizin yanında olduğumu belirtmek için Bugün Türkiye’de eş zamanlı olarak 35 ilde motosikletlerimizle desteğimizi gösteriyoruz. Buradan bir kere daha haykırıyoruz, eğer söz konusu vatan ise biz de çelikten atlarımızla her zaman vatanımızın yanındayız” dedi.
Basın açıklamasının ardından saygı sürüşüne devam eden motosikletli vatandaşlar, çalınan marşlar eşliğinde sürüşlerini başlangıç noktasında sonlandırdı.

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