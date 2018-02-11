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Motosiklet tutkunlarından Afrin şehitlerine saygı sürüşü

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 20:10 | Son Güncelleme

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, "Afrin Şehitlerine Saygı ve Mehemetçik'e Destek Sürüşü" gerçekleştirdi

İZMİR (AA) - Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, "Afrin Şehitlerine Saygı ve Mehemetçik'e Destek Sürüşü" düzenledi.

Yaklaşık 500 platform üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere saygı ve Mehmetçik'e destek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle konvoy oluşturan gruptakiler, "Bayrağını al ve sürüşe katıl" sloganıyla Bornova'ya kadar sürüş gerçekleştirdi.

Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak motosikletlilere destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Ersal Karatay, etkinliği Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. TSK'nın Suriye'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini ifade eden Karatay, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

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Motosiklet Motosiklet Platformu Zeytin Dalı Harekatı

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