Motosiklet tutkunlarından Atatürk imzası

İSTANBUL (AA) - Silivri'de motosiklet tutkunları motosikletleriyle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturdu.

Silivri Motosiklet Kulübü öncülüğünde Trakya ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen motosiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Silivri Kumluk mevkisinde buluştu.

Kulüp üyeleri, motosikletleri ve vatandaşların da desteğiyle caddede Atatürk'ün imzasını oluşturdu.

Silivri Motosiklet Kulübü Sekreteri Özkan Kandemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

