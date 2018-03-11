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Motosiklet tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Hatay’da motosiklet tutkunları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) teröristlere karşı Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla, ‘Bayrağını Kap Gel, Vatan Sana Canım Feda’ konvoyu İskenderun’dan start aldı.Dörtyol, Arsuz, Payas çevresinden gelen motosiklet tutkunları sabah saatlerinde İskenderun’da toplandı.

Hatay’da motosiklet tutkunları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) teröristlere karşı Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla, ‘Bayrağını Kap Gel, Vatan Sana Canım Feda’ konvoyu İskenderun’dan start aldı.
Dörtyol, Arsuz, Payas çevresinden gelen motosiklet tutkunları sabah saatlerinde İskenderun’da toplandı. Motosikletlerine bağladıkları Türk bayraklarıyla, Adana, Osmaniye gibi çevre illerden katılımla yüzlerce motosiklet tutkunları, Hassa’da buluşmak için İskenderun’dan yola çıktı.
Grup adına açıklamada bulunan Mustafa Yener, Tahir Bülbül ve Hüseyin Taşyürek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütlerine karşı düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı destekliyoruz. Mehmetçiklerimizin yanındayız. Bu manada ‘Vatan sana canım feda, bayrağını kap gel, asker-polis-millet tek bir yüreğiz. Afrin Harekatı’na destek konvoyu’ oluşturduk. Şuan 313 motosikletli arkadaşımız İskenderun’da buluştuk. Adana, Mersin, Osmaniye gibi daha birçok ilden gelen arkadaşlarımız da var. Hepimiz Hassa’da Mehmetçiğimizle buluşacağız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

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