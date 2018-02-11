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Motosiklet tutkunlarından Mehmetçik'e destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Motosiklet Platformu'nca yapılan çağrı üzerine bir araya gelen İzmirli motosiklet tutkunları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek verirken, şehitleri anmak için 'Bayrağını al ve sürüşe katıl' konvoyu düzenledi.

Motosiklet tutkunlarından Mehmetçik'e destek konvoyu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Motosiklet Platformu'nca yapılan çağrı üzerine bir araya gelen İzmirli motosiklet tutkunları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek verirken, şehitleri anmak için 'Bayrağını al ve sürüşe katıl' konvoyu düzenledi.
'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak amacıyla Türkiye Motosiklet Platformu tarafından yapılan çağrıyla bir araya gelen Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu ile Motosiklet Kulüpleri Birliği üyelerinin katıldığı konvoyla şehitler anıldı. Şehitler için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan motosiklet tutkunları, motosikletlerine bağladıkları Türk bayraklarıyla Bornova'ya kadar 'Bayrağını al ve sürüşe katıl' konvoyu gerçekleştirdi. Yüzlerce motosikletlinin katıldığı anmaya trafikteki sürücüler korna çalarak, yayalar ise alkışlar ile destek verdi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Ersal Karatay, etkinliği Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki 'Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz. Bölgede olan tüm Mehmetçiklerimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin bütünlüğü ve ulusumuzun korunmasında bizlerin de olduğunu duyurmak istiyoruz" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet tutkunlarından Mehmetçik'e destek konvoyuMotosiklet tutkunlarından Mehmetçik'e destek konvoyuMotosiklet tutkunlarından Mehmetçik'e destek konvoyuMotosiklet tutkunlarından Mehmetçik'e destek konvoyu

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