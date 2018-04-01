Motosiklet tutkunu çift, düğün törenlerine motorla katıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet tutkunu Nazmiye Ergin (26) ile Barış Atasoy (27) çifti, düğün törenlerinin yapıldığı salona motosikletle girdi.
Motosiklet tamircisi Barış Atasoy ile Nazmiye Ergin, 2 yıllık birlikteliklerinin ardından evlenmeye karar verdi. Nazmiye Ergin, ocak ayında, alışılmışın dışında sürpriz yaparak, Barış Atasoy'a evlenme teklifinde bulundu. Telefonda nişanlısına motosiklet kazası yaptığı yalanını söyleyen Ergin, olay yerine gelen Atasoy'a evlenme teklifi etti. Motosiklet tutkunu çift, düğünlerinde de davetlileri şaşırtmak istedi. Çift, nikah törenlerinin yapıldığı Ereğli'deki düğün salonuna motosikletle girdi. Çok mutlu olduğunu dile getiren Nazmiye Ergin, "Barış'a ben evlenme teklifinde bulunmuştum. Onu çok seviyorum. İkimizde motosiklet tutkunuyuz. Düğün salonundaki davetlilere böyle bir sürpriz yapmak istedik" dedi.
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