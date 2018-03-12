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Motosikletçiler "çocuk istismarına" karşı "gaza bastı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

İzmir'de bir araya gelen yaklaşık 250 motosikletçi "çocuk istismarı" konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentte tur attı

İZMİR (AA) - İzmir'deki motosiklet kulüplerinin üyeleri, "çocuk istismarı" konusunda farkındalık oluşturmak için kentte tur attı.

Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen motosikletçiler adına basın açıklaması yapan Deniz Özek, toplumun dirliğini, düzenini, huzurunu bozacak, toplumun ahlak çizgisinde en ufak bir sapmaya yol açacak, onu bölmeye çalışacak her hareketin ve kişinin karşısında olduklarını söyledi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının toplumun her kesimini etkilediğini belirten Özek, "Bir toplumun geleceği olan çocukların böyle bir şiddete maruz kalmamaları için toplumdaki tüm paydaşların, kimliklerini ve dünya görüşlerini bir kenara bırakıp seferber olmaları ve ortak bir eylem planı etrafında harekete geçmeleri gerekiyor." dedi.

Mahkemelerde uygulanan iyi hal indirimine tepki gösteren Özek, "Sadece biz motorcular değil tüm Türk milleti aynı şeyi istiyor. En ağır en unutamayacakları cezaları almalılar. Bunun aksi kararlar bizi ve Türk toplumunu çok yaralıyor." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından yaklaşık 250 motosikletçi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca sürüş yaptı.

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