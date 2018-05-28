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Motosikletçiler kadına şiddete sahnede "hayır" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 01:31 | Son Güncelleme

İzmir Motosiklet Derneği üyeleri, hazırladıkları kadına şiddete hayır temalı "Kadının Adı Var" isimli tek perdelik oyunu sahneledi - Derneğin Kadın Kolları Başkanı Sultan Topçu: - "Toplumun kanayan yarasına motorcu olarak duyarsız kalmadığımızı göstermek istiyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir Motosiklet Derneği üyeleri, kadına yönelik şiddete, hazırladıkları tiyatro oyunuyla "hayır" dedi.

Dernek üyeleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda kadına şiddete hayır temalı "Kadının Adı Var" isimli tek perdelik oyunu sahneledi.

Yazıp sahneye koydukları oyunla izleyicinin karşısına çıkan 10 üye, oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

İzmir Motosiklet Derneği Kadın Kolları Başkanı Sultan Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl dernek üyeleri olarak tiyatro topluluğu kurduklarını söyledi.

İlk olarak fiziksel ve cinsel istismara uğramış kız çocukları için "İzmir Motosiklet Kumpanyası" adı altında tiyatro oyunu sahnelediklerini belirten Topçu, "Bugün sahneye çıkan oyuncularımız daha önce tiyatro sahnesine çıkmamış kişilerden oluşuyor. Oyunu ilk defa bu akşam sahneliyoruz." dedi.

Topçu, oyunun gelirinin bağışlanacağını dile getirerek, "Elde ettiğimiz gelirle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kadın sığınma evlerine destek vereceğiz. Toplumun kanayan yarasına motorcu olarak duyarsız kalmadığımızı göstermek istiyoruz." diye konuştu.

İzmir Motosiklet Derneği üyesi ve tiyatro oyuncusu Cenk Aydos, bir erkek olarak kadına yönelik şiddete her zaman karşı durduğunu, derneklerinin böyle bir oyun hazırladığını duyunca bu projede yer almak istediğini söyledi.

Dernek üyesi İngilizce öğretmeni Cansel Çetin de daha önce birkaç defa tiyatroda görev almasına rağmen kadına yönelik şiddeti anlatan bu oyunda yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kadınların yalnız olmadıklarını belirten Çetin, oyunları sayesinde şiddete uğrayan hemcinslerinin sesi olacaklarını, oyunun gösteriminden elde ettikleri gelirle de kadınlara destek olacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Motosiklet tiyatro

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