İZMİR (AA) - İzmir Motosiklet Derneği üyeleri, kadına yönelik şiddete, hazırladıkları tiyatro oyunuyla "hayır" dedi.

Dernek üyeleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda kadına şiddete hayır temalı "Kadının Adı Var" isimli tek perdelik oyunu sahneledi.

Yazıp sahneye koydukları oyunla izleyicinin karşısına çıkan 10 üye, oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

İzmir Motosiklet Derneği Kadın Kolları Başkanı Sultan Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl dernek üyeleri olarak tiyatro topluluğu kurduklarını söyledi.

İlk olarak fiziksel ve cinsel istismara uğramış kız çocukları için "İzmir Motosiklet Kumpanyası" adı altında tiyatro oyunu sahnelediklerini belirten Topçu, "Bugün sahneye çıkan oyuncularımız daha önce tiyatro sahnesine çıkmamış kişilerden oluşuyor. Oyunu ilk defa bu akşam sahneliyoruz." dedi.

Topçu, oyunun gelirinin bağışlanacağını dile getirerek, "Elde ettiğimiz gelirle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kadın sığınma evlerine destek vereceğiz. Toplumun kanayan yarasına motorcu olarak duyarsız kalmadığımızı göstermek istiyoruz." diye konuştu.