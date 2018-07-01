Motosikletçiler küçük Eylül'ün öldürülmesini protesto etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesini ve çocuk ölümlerini protesto etti.

Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde toplanan gruptakiler, "Devlet babadır, evlatlarını korur", "Çocuk gelinlere hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Hakan Şener, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara'nın hunharca katledildiğini belirterek, "Onu şerefsizlere, sapıklara, insan olmayan mahluklara karşı koruyamadık. İçimiz kan ağlıyor. Üzgünüz." dedi.

Şener, topluma zararlı olan bu sapıkların tespit edilmesini, temizlenmesini, bir daha böyle elim olayların yaşanmamasını istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz artık bu şerefsizlere en ağır şekilde gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bizler tabii ki hakim, savcı, adalet mekanizması değiliz. Ancak biz bir halkız. Biz içi acıyan toplumun vicdanıyız. Biz Türkiye'de motosiklet süren binlerce motosiklet sevdalısının diliyiz, isteğiyiz, onların sesiyiz. Kadına taciz, dayak, çocuk yaşta evlilikler, buna bağlı travmalar, çocuk tecavüzleri, ölümleri, artık bunları duymak ve yaşamak istemiyoruz."