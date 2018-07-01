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Motosikletçiler küçük Eylül'ün öldürülmesini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan ve cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesini ve çocuk ölümlerini kınadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesini ve çocuk ölümlerini protesto etti.

Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde toplanan gruptakiler, "Devlet babadır, evlatlarını korur", "Çocuk gelinlere hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Hakan Şener, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara'nın hunharca katledildiğini belirterek, "Onu şerefsizlere, sapıklara, insan olmayan mahluklara karşı koruyamadık. İçimiz kan ağlıyor. Üzgünüz." dedi.

Şener, topluma zararlı olan bu sapıkların tespit edilmesini, temizlenmesini, bir daha böyle elim olayların yaşanmamasını istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz artık bu şerefsizlere en ağır şekilde gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bizler tabii ki hakim, savcı, adalet mekanizması değiliz. Ancak biz bir halkız. Biz içi acıyan toplumun vicdanıyız. Biz Türkiye'de motosiklet süren binlerce motosiklet sevdalısının diliyiz, isteğiyiz, onların sesiyiz. Kadına taciz, dayak, çocuk yaşta evlilikler, buna bağlı travmalar, çocuk tecavüzleri, ölümleri, artık bunları duymak ve yaşamak istemiyoruz."

Devletin baba ve evlatlarını korumakla görevli olduğunu kaydeden Şener, şunları söyledi:

"Bizlere üretim yapacak fabrikalar kurun, gençlere çalışabilecek alanlar açın, insanımız çalışsın, üretsin, kazansın. Halkımızın eğitim düzeyini ve refah seviyesini yükseltin. Göreceksiniz ki bütün bu sapkınlıklar, problemler çözülecektir. Her şeyin temeli eğitimdir. Ancak buna rağmen hala bu sapkınlıklara devam edenler çıkarsa o zaman en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Cezada asla indirim istemiyoruz. Bu elim olayda hayatını kaybeden minik yavrumuz Eylül'e ve daha öncesinde hunharca katledilen diğer yavrularımıza da Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ulusumuza baş sağlığı diliyoruz."

Şener, Türkiye Motosiklet Platformu olarak, bundan sonra Türkiye'nin her köşesinde daha dikkatli olacaklarını, bu sapkınlıklara yeltenenlerin tespit ve yakalanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.

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Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı protesto Türkiye Motosiklet Platformu

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