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Motosikletçilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, "Afrin Şehitlerine Saygı ve Mehemetçik'e Destek Sürüşü" gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, "Afrin Şehitlerine Saygı ve Mehemetçik'e Destek Sürüşü" düzenledi.

Yaklaşık 500 platform üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere saygı ve Mehmetçik'e destek amacıyla Suadiye'de bir otelin önünde bir araya geldi.

Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle konvoy oluşturan gruptakiler, Kadıköy İskele Meydanı'na geldi.

Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak motosikletlilere destek verdi.

İskele Meydanı'nda, dev Türk bayrağı ile Türkiye Motosiklet Platformu üyesi 136 kulübün logosu bulunan "Gururumuzsunuz. Türk Motosikletçileri Her Daim Yanınızda ve Her Zaman Hazır" yazılı pankart açan grup üyeleri, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde slogan attı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Platform Başkanı Zafer Fatih Özsoy, Türkiye'de 30 il ile yurt dışında Kerkük, Hollanda ve Almanya'da eş zamanlı olarak bir sürüş başlattıklarını ifade etti.

Yağmura rağmen etkinliğe yoğun katılım olduğunu aktaran Özsoy, "Bu, Türk motosikletçisinin nasıl birlik olduğunu ve askerlerimizin de yanında olduğunun bir göstergesidir. Biz 30 Ağustoslarda, 29 Ekimlerde, 19 Mayıslarda, 23 Nisanlarda ve Gaziler Günü'nde böyle sürüşler yapıyorsak, şehitlerimiz ve askerlerimiz için de böyle bir destek sürüşü yapmayı uygun gördük." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların isimlerinin tek tek okunması üzerine motosikletçiler hep bir ağızdan "Burada" diye ses verdi.

- Silivri'de Afrin şehitlerine "saygı" sürüşü

Silivri'de, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler anısına "saygı sürüşü" düzenlendi.

Silivri terminali yanında bir araya gelen motosiklet tutkunları, konvoy oluşturarak Atatürk Meydanı'nda gitti.

Burada saygı duruşunda bulunan gruptakiler, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup adına açıklama yapan Orbay Kahraman, Afrin şehitleri ile diğer tüm şehitleri anmak için saygı sürüşü düzenlediklerini söyledi.

Kahraman, etkinlik ile aynı zamanda harekat kapsamında görev yapan askerlere destek olduklarını göstermek istediklerini kaydetti.

Açıklamanın ardından motosiklet tutkunları, ilçede tur attı.

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Zeytin Dalı Harekatı destek kadıköy motosikletçiler

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