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Motosikletin çarptığı çocuk hastanede hayata döndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 00:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğun duran kalbi hastanede çalıştırıldı

Şanlıurfa'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğun duran kalbi hastanede çalıştırıldı.

Halit Sarlaoğlu idaresindeki plakasız motosiklet, Mevlana Caddesi 11 Nisan Spor Kompleksi yakınlarında aniden yola çıkan 6 yaşındaki T.A'ya çarptı.

Yaralanan T.A ile sürücü Sarlaoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

T.A'nın hastaneye getirildiğinde durmuş olan kalbi doktorların uzun süren müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı.

Minik çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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motosiklet kazası trafik kazası yaralılar

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