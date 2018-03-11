Motosikletin çarptığı emekli mahkeme başkanı Karadeniz öldü

Antalya'da kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davanın başkanlığını yapan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyken emekliye ayrılan Mehmet Orhan Karadeniz'e (74) Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken Mustafa Boztepe'nin (25) kullandığı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Karadeniz ile sürücü Boztepe yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Karadeniz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karadeniz'in, Sivas olayları, Danıştay saldırısı, Hizbullah ana davası, çeşitli suikast davaları gibi birçok dosyaya baktığı öğrenildi.