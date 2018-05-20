Motosikletin kaza anı güvenlik kamerasında

Karabük'te önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilen motosikletin kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Tufan A. yönetimindeki 67 LD 600 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, orta şeritten ilerleyen otomobilin sağa dönmek için şerit değiştirdiği, bu sırada arkadan gelen motosikletin otomobile çarpmamak için manevra yaptığı ve devrildiği görülüyor.

Yerde metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve ona yardıma koşan vatandaşlar da görüntülerde yer alıyor.

