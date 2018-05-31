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Motosikletiyle süt servisi yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde Neriman Demirel (55), süt satarak kazandığı parayla hem aile ekonomisine hem de çocuklarının eğitimine katkı sağladı.

Motosikletiyle süt servisi yapıyor

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde Neriman Demirel (55), süt satarak kazandığı parayla hem aile ekonomisine hem de çocuklarının eğitimine katkı sağladı. 10 yıl önce 1 inekle başladığı işini de büyüten Demirel, şimdi 10 inekten elde ettiği sütü motosikletiyle ilçenin bir ucundan diğer ucuna dağıtıyor.
Finike Kapıçay Mahallesi'nde oturan 4 kız annesi Neriman Demirel, süt satarak geçimini sağlıyor. 1 inekle süt satmaya başladığını anlatan Neriman Demirel, sağdığı sütü önce torbayla, daha sonra pazar arabasıyla taşıdığını aktardı. Müşteri sayısı arttıkça pazar arabasıyla taşımakta zorlandığını aktaran Yıldırım, motosiklet hayali kurmaya başladığını ve internetten üstünde kabini olan motosiklet alarak hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Motosikletiyle Finike'nin her köşesine süt servisi yaptığını kaydeden Yıldırım, 10 yılı aşkın süredir bu işi yaptığını söyledi.
'HİÇBİR ŞEY KATMIYORUM'
Süt satmaya başladığında çocuklarının okula gittiğini anlatan Neriman Demirel, "Sütçülüğe başlayalı 10 seneden fazla oldu. Önce 1 ineğim vardı. Müşterim arttıkça inek sayısını artırdım. Önceleri süt isteyenlere çantayla götürüyordum. Sonra pazara gitmeye başladım. Pazardan sonra farklı semtlerdeki evlere süt vermeye başladım. Okullara gittim. Öğretmenler almaya başladı. Kim istiyorsa, kaymakamı, komutan. Doğal, hiçbir şey katmıyorum. Hilem yok. İneğin memesinden nasıl çıktıysa o şekilde müşterilerime ulaştırıyorum. Herkes beğenmeye başladı. En büyük isteğim süt kabini olan motosiklet almaktı. Bu hayalim de gerçek oldu" dedi.
'EMEK VERMEDEN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR'
Sağım yaptıktan sonra sütü kısa süre içinde müşterilerine ulaştırdığını kaydeden Neriman Yıldırım, "Eşim de çok yardımcı oluyor. Sütçülükten kazandığım parayla hem evimizin eksiklerini karşıladım hem çocuklarımı okuttum. Çocuklarımdan biri başka bir şehirde maliyede hesap uzmanı olarak çalışıyor. En küçük kızım fen lisesinde okuyor, 3 kızımı evlendirdim. Kolay bir iş değil. Büyük emek harcıyorum ama emek vermeden hiçbir şey olmuyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Motosikletiyle süt servisi yapıyorMotosikletiyle süt servisi yapıyorMotosikletiyle süt servisi yapıyorMotosikletiyle süt servisi yapıyor

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