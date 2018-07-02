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Motosikletle su kanalına düşen çift hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

Motosikletle su kanalına düşen çift hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul -Tekirdağ karayolu Karaevli Mahallesi yakınlarında, Fatih Kahraman'ın (33) kullandığı 34 YL 9395 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına yuvarlandı.

Kazada, sürücü Kahraman ve eşi Beyza Nur Kahraman (20) hayatını kaybetti.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazesi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin geçen hafta evlendikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü çift Kaza Tekirdağ

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