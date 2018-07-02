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MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

Sarıyer'de motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.  Bir sürücü, arkasındaki kadın ve aralarında küçük bir çocuk.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Sarıyer'de motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Bir sürücü, arkasındaki kadın ve aralarında küçük bir çocuk. Sadece kadında kask var. Sarıyer'de motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Küçük çocuk annesinin kucağında dakikalarca yolculuk etti. Bir otomobil sağa dönmek için manevra yaptığı sırada motosikleti son anda görüp durması da kameralara yansıdı. Otomobil sürücünün dikkati sayesinde şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.

Görüntü Dökümü
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-Motosikletin üzerinde bulunan çocuktan görüntü
-Motosikletin araçların arasında tehlikeli bir şekilde ilerlemesi
-Motosiklet ile otomobilin kaza tehlikesi atlatması
-Motosikletten bulunan aileden detay görüntüler

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