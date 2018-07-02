MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK 

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Sarıyer'de motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Bir sürücü, arkasındaki kadın ve aralarında küçük bir çocuk. Sadece kadında kask var. Sarıyer'de motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Küçük çocuk annesinin kucağında dakikalarca yolculuk etti. Bir otomobil sağa dönmek için manevra yaptığı sırada motosikleti son anda görüp durması da kameralara yansıdı. Otomobil sürücünün dikkati sayesinde şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.
Görüntü Dökümü
------------------------
-Motosikletin üzerinde bulunan çocuktan görüntü
-Motosikletin araçların arasında tehlikeli bir şekilde ilerlemesi
-Motosiklet ile otomobilin kaza tehlikesi atlatması
-Motosikletten bulunan aileden detay görüntüler
Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!
Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018
11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Tepki yağıyor! Pedofiliyi önlemek için deyip...
İşte Doğu Karadeniz'in yeni gözdesi
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum