Motosikletli annenin tepki çeken ihmali

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir kadın, yanındaki iki çocuğun hayatını riske atarak kullandığı motosikletle görüntülendi. Kadın kask takarken, çocukların kaskının bulunmaması ise dikkati çekti.
Fotoğraf, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde çekildi. Yoğun trafiğe aldırmayan kadın, kullandığı motosiklete 2 çocuğu alarak yoluna devam etti. Kendisini kask takan, ancak çocuklar için hiçbir önlem almayan kadın, bir süre yoluna devam ettikten sonra gözden kayboldu.
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