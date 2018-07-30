Motosikletli kapkaççılar kaza yapınca yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra motosikletle kaçmak isteyen 2 zanlı, kaza yapınca polis tarafından yakalandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi'ne gitti.
Ekipler, yabancı uyruklu kadının çantasındaki cep telefonunu çaldıktan sonra motosikletle kaçmak isteyen 2 şüpheliyi kovalamaya başladı. Polisten kaçarken motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan zanlılar H.U. (22) ve M.G. (30) yakalandı.
Hafif yaralanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U. tutuklanırken, M.G'nin hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye gönderileceği bildirildi.
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