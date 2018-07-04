Motosikletliler çocuk istismarına tepki gösterdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup motosikletli, çocuk istismarını protesto için sürüş etkinliği gerçekleştirdi.
Gümbet Kavşağı'nda bir araya gelen 50 motosikletli, Turgutreis Caddesi'nden Bodrum Belediye Meydanı'na geldi.
Burada bir süre mola veren grup, Neyzen Tevfik Caddesi'ni geçerek, başladıkları noktada etkinliği tamamlandı.
Gruptakilerden 4 çocuk annesi Özlem Coşkun Bağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk istismarına tepki göstermek için sürüş etkinliği yaptıklarını söyledi.
Çocukların istismarını ve öldürülmelerini kınayan Bağır, "Halkımızı bu olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bazen yalan yanlış bilgiler yayınlanıyor. Bu bilgilerin kaynaklarını araştırmadan paylaşımda bulunmasınlar." dedi.
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