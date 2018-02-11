Motosikletlilerden Afrin Şehitleri için saygı sürüşü

Silivri Motosiklet Kulübü üyeleri, Afrin Şehitleri için ilçe terminalinden Atatürk Anıtına kadar saygı sürüşü gerçekleştirdi. Motosikletlilerin saygı sürüşü güzergah boyunca vatandaşlardan yoğun destek gördü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ harekatına bir destekte Silivri Motosiklet Kulübü üyelerinden geldi. Silivri Terminalinde toplanan motosikletliler ilçe merkezinde bulunan Atatürk Anıtına kadar Afrin Şehitleri için saygı sürüşü gerçekleştirdi. Silivri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği saygı sürüşü güzergah boyunca vatandaşlardan yoğun destek gördü. Atatürk Anıtına gelen motosikletliler burada İstiklal Marşı söyleyerek basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklaması yapan Orbay Kahraman, “Silivri Motosiklet Kulübü üyeleri ile birlikte Büyükçekmece motosiklet kulübü üyeleriyle birlikte bugün Türkiye Motosiklet platformunun Afrin’deki şehitlerimizi ve Türk tarihi boyunca yitirdiğimiz tüm şehitlerimiz anmak için sürüş düzenledik. Bu yaptığımız sürüşün amacı şu anda cephede ülkemizin bekası ve güvenliğini sağlamak için cefakârca çarpışan askerlerimizin daima yanında olduğumuzu hem göstermek hem de bu yağan yağmurun kurşun yağmurun yanında hiç bir şey olmadığını düşünerek bizler burada onların yanlarında olduğumuzu göstermek için bir sürüş düzenledik” dedi.