HABER

Motosikletlilerden Afrin Şehitleri için saygı sürüşü

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 20:15 | Son Güncelleme

Silivri Motosiklet Kulübü üyeleri, Afrin Şehitleri için ilçe terminalinden Atatürk Anıtına kadar saygı sürüşü gerçekleştirdi.

Motosikletlilerden Afrin Şehitleri için saygı sürüşü

Silivri Motosiklet Kulübü üyeleri, Afrin Şehitleri için ilçe terminalinden Atatürk Anıtına kadar saygı sürüşü gerçekleştirdi. Motosikletlilerin saygı sürüşü güzergah boyunca vatandaşlardan yoğun destek gördü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ harekatına bir destekte Silivri Motosiklet Kulübü üyelerinden geldi. Silivri Terminalinde toplanan motosikletliler ilçe merkezinde bulunan Atatürk Anıtına kadar Afrin Şehitleri için saygı sürüşü gerçekleştirdi. Silivri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği saygı sürüşü güzergah boyunca vatandaşlardan yoğun destek gördü. Atatürk Anıtına gelen motosikletliler burada İstiklal Marşı söyleyerek basın açıklaması yaptı.
Grup adına basın açıklaması yapan Orbay Kahraman, “Silivri Motosiklet Kulübü üyeleri ile birlikte Büyükçekmece motosiklet kulübü üyeleriyle birlikte bugün Türkiye Motosiklet platformunun Afrin’deki şehitlerimizi ve Türk tarihi boyunca yitirdiğimiz tüm şehitlerimiz anmak için sürüş düzenledik. Bu yaptığımız sürüşün amacı şu anda cephede ülkemizin bekası ve güvenliğini sağlamak için cefakârca çarpışan askerlerimizin daima yanında olduğumuzu hem göstermek hem de bu yağan yağmurun kurşun yağmurun yanında hiç bir şey olmadığını düşünerek bizler burada onların yanlarında olduğumuzu göstermek için bir sürüş düzenledik” dedi.

Motosikletlilerden Afrin Şehitleri için saygı sürüşü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Pakistanlı aktivist Asma Jahangir hayatını kaybetti

Pakistanlı aktivist Asma Jahangir hayatını kaybetti

Esenler'de 5 ton hamsi dağıtıldı

Esenler'de 5 ton hamsi dağıtıldı

Erfelek’te anız yangını

Erfelek’te anız yangını

Orgeneral  Akar: Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı yerde bırakılmayacak 

Orgeneral  Akar: Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı yerde bırakılmayacak 

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.