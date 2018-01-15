Motosiklette bir çift ve 3 çocuğunun tehlikeli yolculuğu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da hareket halindeki bir motosikletin üstünde 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.Eyyübiye Mahallesi'nde kendisi ve eşi ile birlikte 3 çocuğunu da aynı motosiklet üzerinde araç ve yaya trafiğine aldırış etmeden ilerleyen ismi öğrenelemeyen sürücüyü görenler şaşkınlık yaşadı. Yolda kask takmadan, herhangi bir trafik polisini yakalanmadan ilerleyen motosikletin arkasında oturan annenin kucağındaki çocuk ise zaman zaman düşme tehlikesi atlattı. Görüntülendiklerini fark eden sürücü, yaptığı işin tehlikeli olduğunu belirterek, 'Çekin ama plakamı vermeyin' dedi.
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