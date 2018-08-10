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MOTOSİKLETTEN FIRLAYAN SÜRÜCÜYÜ TAKTIĞI KASK KORUDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER-İSTANBUL DHA Sarıyer'de motosikletle seyir halindeyken virajı alamayan sürücü bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER-İSTANBUL DHA
Sarıyer'de motosikletle seyir halindeyken virajı alamayan sürücü bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu. Sürüklenen sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Başındaki kask nedeniyle kazayı hafif yaralı atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza Sarıyer Köybaşı Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarabya'daki bir yüzme okulunda koçluk yapan Ece Ayşe Dinçtürk (21)'ün kullandığı 34 TA 2154 plakalı motosiklet İstinye'den Yeniköy istikametine ilerlerken virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dinçtürk motosikletten fırlayarak sürüklendi. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşayan kadını vatandaşlar sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dinçtürk, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın görgü tanığı Özkan İmren, "Motosiklet İstinye yolundan geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarpıp takla attı. Yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kadın titriyordu, ağız ve burnundan kan geliyordu. İlk müdahaleyi biz yaptık. Ambulans kaza yerine biraz geç geldi" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yerde yatan kadının görüntüsü
-Motosikletin görüntüsü
-Yaralı kadının başında bekleyenler
-Kısa süreli şok yaşayan kadını vatandaşların sakinleştirmesi
-Ambulansın kaza yerine gelmesi
-Yaralı kadının ambulansla hastaneye götürülmesi
-Görgü tanığı ile röp
-Genel ve detaylar

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